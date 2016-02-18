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تجديد حبس رئيس دار أيتام وأمين مخزن بعد هتك عرض طفلة بالدقهلية

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تجديد حبس رئيس دار أيتام وأمين مخزن بعد هتك عرض طفلة بالدقهلية تجديد حبس رئيس دار أيتام وأمين مخزن بعد هتك عرض طفلة بالدقهلية

>أمر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الابتدائية بتجديد حبس كل من م م رئيس مجلس إدارة دار الصفا للأيتام، و ف ا أمين المخزن للدار، 15 يوما على ذمة قضية قيام أمين المخزن بالدار بهتك عرض الطفلة ق ا 13 سنة.

يذكر أنه تقدمت أحد المشرفات فى البيت ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه أمين المخزن فى الدار بهتك عرض طفلة، وبعد استدعاء النيابة له، تبين وجود آثار لهتك العرض وشرخ بغشاء البكارة لمحاولة مواقعة، وأثبتت التحقيقات والتحريات معرفة رئيس مجلس إدارة الدار بالواقعة، ورفضه الإفصاح عنها أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد أمين المخزن.

واستنكر ماجد الحنبلى محامى المجنى عليها خروج التصرف من أناس المفترض فيهم حماية الأطفال الأيتام، كما طالب بأن يتم تغيير جميع اللوائح، وأن يكون المسئولين عن دار الأيتام للبنات سيدات وليس رجال، وأشار إلى أنه سوف يخوض معركة لتغيير تلك اللوائح بعد أن أصبح المجتمع بلا ضمير أو رحمة.

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مصر 365