إصابة طفلتين فى انهيار منزل وتصدع آخر بأخميم فى سوهاج

شهدت مدينة أخميم شرق محافظة سوهاج حدوث انهيار جزئى بمنزل فى شارع الست دميانة بندر أخميم، وتصدع منزل آخر مجاور له، ونتج عن الانهيار والتصدع إصابة طفلتين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بإنهيار منزل وتصدع آخر وإصابة طفلتين تم نقلهن لمستشفى سوهاج العام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير ،رئيس مباحث المركز أنه حال قيام المدعو محمود عثمان جبالي بإزالة منزله الكائن بذات الناحية لإعادة بنائه، ‏نتج عنه انهيار واجهة منزل مجاور له ملك محمد منتصر صادق 40 سنة عامل، مكون من طابقين ‏ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب.

كما تصدع منزل آخر ملك خيري عطا خليل 50 سنة ‏بائع متجو،ل تم إخلائه من السكان نتج عن ذلك إصابة كريمة مالك المنزل الطفلة إيمان محمد منتصر صادق 4 سنوات، حيث ‏تم انتشالها من تحت الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البرى وبمساعدة الأهالى – وتم نقلها لمستشفى سوهاج ‏الجامعى ‏جارى الاستعلام عن حالة الطفلة المصابة، و تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم.

>كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري في الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 802 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.