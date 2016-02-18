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نيابة أخميم تأمر بدفن جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة بعد العثور عليهم مختنقين

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نيابة أخميم تأمر بدفن جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة بعد العثور عليهم مختنقين نيابة أخميم تأمر بدفن جثث أمين شرطة وأبنائه الثلاثة بعد العثور عليهم مختنقين
أمرت نيابة أخميم بمحافظة سوهاج، بدفن جثث أمين الشرطة من قوة مرور سوهاج وأبنائه الثلاثة، والذين تم العثور عليهم داخل شقتهم ببندر أخميم بعد تشريحها، كما طلبت تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على أمين شرطة وأبنائه الثلاثة متوفين داخل شقتهم بدائرة مركز إخميم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث شرق والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز أن الجثامين الثلاثة لـ "جابر ص ا م" أمين شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج وأبناؤه عبد الرحمن 15 سنة وعبد الله 11 سنة وزياد 10 سنوات، ووجدت الجثامين مسجاة داخل غرف نومهم.

وكشفت التحريات الاولية للواقعة أن سبب الوفاة الاختناق بسبب الغاز ولم توجد اثار ظاهرية للجثث الثلاثة.

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مصر 365