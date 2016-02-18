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إصابة عاملين ونفوق ماشية فى احتراق حطيرة بقرية نزلة عمارة بسوهاج

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إصابة عاملين ونفوق ماشية فى احتراق حطيرة بقرية نزلة عمارة بسوهاج إصابة عاملين ونفوق ماشية فى احتراق حطيرة بقرية نزلة عمارة بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بحظيرة ماشية ناحية نزلة عمارة دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، ونتج عن الحريق إصابة عاملين بحروق متفرقة بالجسم، ونفوق رأس ماشية وإصابة أخرى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق ووجود مصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والرائد المزمل نافع رئيس المركز، بنشوب الحريق بحوش للماشية ملحق بمنزل جابر سيد عبد السيد شنودة 66 سنة عامل ‏زراعي ويقيم بذات الناحية، ونجم عن الحريق إصابة مالك الحظيرة "بحروق من الدرجات الأولي والثانية بالوجه والساقين بنسبة 20%"‏، وعبد العال سيد عبد العال سيد "60 سنة عامل زراعى ويقيم بذات الناحية " بحروق بالوجه واليدين حال مشاركتهما فى إخماد الحريق.

وانحصرت التلفيات فـى نفوق رأس ماشية وإصابة آخرى، واحتراق كمية من البوص والجريد.

وبسؤال مالك الحطيرة أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ونفي الشبهة الجنائية أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بطهطا للإنتقال وإتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 619 إداري المركز لسنة 2016.

وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف الحاضرين من سراياها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، جارى تنفيذ قرار النيابة العامة.

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مصر 365