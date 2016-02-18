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القوات الكردية:داعش استخدم قذائف تحمل موادا كيميائية فى سنجار بالعراق

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القوات الكردية:داعش استخدم قذائف تحمل موادا كيميائية فى سنجار بالعراق القوات الكردية:داعش استخدم قذائف تحمل موادا كيميائية فى سنجار بالعراق

قال ضابط بالجيش الكردى ومسئول طبى الخميس، أن مسلحى تنظيم داعش بالعراق أطلقوا مؤخرا قذائف هاون يعتقد أنها مملوءة بمادة كيميائية، من الممكن أن يكون غاز الكلور، على القوات الكردية بالقرب من بلدة سنجار العراقية، مما أسفر عن إصابة 30 مقاتلا.

وأوضح أفراسياب موسى يونس مدير مستشفى آزادى التعليمية فى مدينة دهوك فى تصريحات نقلتها (إيه بى سى نيوز) الأمريكية "إن 9 من الجنود الأتراك، المعروفين بالبيشمركة، نقلوا إلى المستشفى يوم الجمعة الماضى يعانون أعراض مثل التقيؤ والغثيان وضيق فى التنفس وحكة".

وأضاف يونس أن الأعراض تشير إلى أن غاز الكلور استخدم فى ذلك الهجوم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل. . لافتا إلى أنه سيرسل عينات مأخوذة من ملابس الجنود لإجراء تحليلات عليها. وتم السماح بخروج جميع جنود البيشمركة بعد تلقيهم العلاج.

فى السياق نفسه، قال العقيد لقمان كولى إبراهيم من اللواء 8 التابع للبيشمركة فى سنجار: "إن إحدى القذائف سقطت بالقرب من موقعى وكان هناك دخان كثيف".. مضيفا أنه سقط على الفور وفقد وعيه.
>وأوضح أنه بعد استيقاظه، أحس وكأن عينيه تحترقان ويعانى صعوبة فى التنفس وصداع وأعراض أخرى.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت فى وقت سابق خلال الأسبوع الجارى أن داعش استخدام غاز الخردل ضد القوات الكردية فى أغسطس الماضى.

والكلور هو عنصر كيميائى يمكن الحصول عليها بسهولة ويستخدم على نطاق واسع فى تنقية المياه، واستخدم لأول مرة كسلاح فى الحرب العالمية الأولى وعندما يتفاعل الكلور مع الماء الموجود فى الرئتين، فإنه يشكل حامض الهيدروكلوريك، الذى قد يؤدى إلى الموت.
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