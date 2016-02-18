بالصور.. الرئيس التونسى يصل سويسرا فى زيارة تستغرق يومين

>وصل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الخميس، إلى سويسرا، فى زيارة تستغرق يومين، بدعوة من رئيس الكونفدرالية السويسرية يوهان شنايدر أمان.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مجالات التشاور السياسى، والتعليم العالى، ومحاربة التطرف، بالإضافة إلى استرجاع أموال تونس المهربة إلى سويسرا.

كما سيشرف الرئيس التونسى ونظيره السويسرى على لقاء يجمع بين فاعلين اقتصاديين، ورجال أعمال من البلدين؛ بهدف تطوير المشاريع الاستثمارية فى تونس.

وسوف يلقى الرئيس التونسى خطابا فى المجلس الفيدرالى السويسرى، ويعقد مباحثات مع الرئيس السويسرى وكبار المسئولين فى العاصمة برن، وسيلتقى كذلك مع عدد من ممثلى الجالية التونسية فى سويسرا.

يرافق السبسى فى هذه الزيارة وزير الخارجية خميس الجهيناوى، ووزير الاستثمار ياسين إبراهيم، ومجموعة من رجال الأعمال التونسيين.