بدء أعمال الاجتماع الاستثنائى لوزراء إعلام الخليج بالرياض

بدأت الخميس بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بالسعودية، أعمال الاجتماع الاستثنائى الثالث، لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى، وحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانى.

ويبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإعلامى بين دول المجلس فى ظل مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

ووصل وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم للمشاركة فى الاجتماع الاستثنائى الثالث لوزراء الإعلام بدول المجلس.

فقد وصل وزير الإعلام بسلطنة عمان عبد المنعم بن منصور الحسنى، ووزير الدولة رئيس المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ حمد بن تامر آل ثانى رئيس المؤسسة القطرية للإعلام والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت.

وكان وزير شؤون الإعلام فى مملكة البحرين عيسى بن عبدالرحمن الحمادى قد وصل الليلة الماضية إلى الرياض. واستقبل الوزراء بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاعلامى بين دول المجلس فى ظل مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

>