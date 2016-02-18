العربى يلتقى مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية

التقى الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالسفير جيروم بونافون، مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، حيث تطرقا إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة.

وناقش الجانبان المبادرة الفرنسية بشأن عقد مؤتمر دولى لإنفاذ حل الدولتين والخروج من المأزق الذى يواجه عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المعطلة، حيث تم الاتفاق على متابعة التشاور بين اللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية والجانب الفرنسى لتنسيق خطوات التحرك فى هذا الشأن.

وتناول اللقاء تدهور الأوضاع فى سوريا وضرورة التحرك العاجل لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بموجب البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا فى 11 فبراير الجارى بميونيخ.

ورحب العربى بالجهود المبذولة من قبل مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لتنفيذ خطوات الحل السياسى المنصوص عليه فى الاتفاق السياسى فى الصخيرات.