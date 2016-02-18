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الأمم المتحدة: إسقاط جوى للمساعدات فى المناطق المحاصرة بسوريا خلال أيام

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الأمم المتحدة: إسقاط جوى للمساعدات فى المناطق المحاصرة بسوريا خلال أيام الأمم المتحدة: إسقاط جوى للمساعدات فى المناطق المحاصرة بسوريا خلال أيام

>قال يان إيجلاند رئيس مجموعة العمل للشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن المنظمة الدولية تعتزم القيام بأول عمليات اسقاط جوى للمساعدات فى سوريا على بلدة دير الزور التى يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية فى الأيام القادمة.

ويعيش بالبلدة 200 ألف شخص، وقال للصحفيين بعد اجتماع المجموعة فى جنيف إن برنامج الأغذية العالمى لديه خطة ملموسة لتنفيذ العملية ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف "إنها عملية معقدة وستكون الأولى من نوعها من عدة جوانب" وقال إن دولا كثيرة تدعم هذه العملية منها روسيا والولايات المتحدة، وقال إيجيلاند إن فى الساعات الأربع والعشرين الماضية أوصلت 114 شاحنة تابعة للأمم المتحدة أغذية وإمدادات طبية لثمانين ألف شخص فى المناطق المحاصرة.
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