لافروف يجتمع بوزراء الخارجية العرب فى موسكو أواخر الشهر الجارى

>أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، سيجتمع مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى موسكو يوم 26 فبراير الجارى.

وقالت زاخاروفا -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس- إن "الجلسة الثالثة لمنتدى التعاون الروسى العربى على مستوى وزراء الخارجية ستعقد فى موسكو يوم 26 من الشهر الحالي".

وأوضحت المتحدثة أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى سيزور موسكو أيضا حيث تتولى مصر الرئاسة الدورية للجامعة العربية، إلى جانب وزراء خارجية لبنان والسودان واليمن وعمان.

>وأشارت زاخاروفا إلى أنه من المنتظر مشاركة وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين فى الحدث، حيث يمثلون ما يطلق عليه ترويكا مجلس الجامعة العربية.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس القول إن موسكو تؤيد سوريا غير مقسمة.

ووردت كلمات زاخاروفا فى سياق ردها على سؤال عما إذا كانت روسيا ترى احتمالا لإنشاء دولة كردية مستقلة فى سوريا