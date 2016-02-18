صور| «محمد سيد» ضحية حادث بني سويف غير المعترف به الذي لم يعوض

استغاث المواطن محمد سيد أحمد، أحد المتضررين من حادث قطار الصعيد، الذي تضرر إثر انقلاب القطار، والذي أدى إلى انهيار “العشة”، التي يقطنها هو وأسرته المكونة من زوجة ونجلتين، والمقامة على قيراط ونصف القيراط مستأجرة من هيئة السكة الحديد.

وكان قد تم نقل “أحمد”، هو وأسرته إلى مستشفى ناصر المركزي مع مصابي حادث القطار، ليفاجأ المتضرر بالرفض حين تقدم بطلبات للتعويض، لأنه ليس من ضمن المصابين في الحادث، في حين أنه نقل إلى المشفى إثر الحادث وتم إجراء إسعافات له ولأسرته، فضلًا عن إجراء عملية جراحية لزوجته، إثر إصابتها في الرأس.

وقال المواطن المتضرر محمد سيد أحمد في تصريح لوكالة أنباء أونا ” إنه استأجر هذه الأرض منذ سنوات، هو ووالده، وأن ليس له مصدر رزق غيرها”.

وأضاف في تصريحاته: أنه فوجئ عندما تقابل بالرفض حين ذهب إلى المختصين لطلب تعويض، مستندين لأنه لم يكن وأسرته من مستقلي القطار”، وذلك رغم إصابته بالحادث وعلاجه بالمستشفى، واصطحابه لمستندات تثبت ذلك، “حسبما أفاد”.

كما أضاف في نهاية تصريحه، ” أنا لا أطلب سوى تعويض ولو بسيط، حتى استطيع العيش، وبناء مسكن آخر لي ولأسرتي”.

ويذكر أن أصيب على خلفية الحادث ٧١ شخصًا، نتيجة السرعة الذائدة، وعدم التزام السائق بالمعايير، فضلًا عن مخالفتة اللوائح والقوانين، وبناءً عليه قامت النيابة العامة بحبسه ١٥يومًا على ذمة التحقيقات.