عرض فيلم «نوارة» بمهرجان مونز السينمائى الدولى .الأثنين المقبل

يقدم فيلم “نوارة” ،في “مهرجان مونز السينمائى الدولى لأفلام الحب” ببلجيكا،وذلك يوم الأثنين 22 فبراير المقبلفى ثالث عرض عالمى له .

ويقام ثانى عروض الفيلم بالمهرجان يوم الأربعاء 44 فبراير،وهو من انتاج شركة ريد ستارز ،ومن المقرر طرحه فى دور العرض المصرية 23 مارس المقبل.

الفيلم من بطولة منة شلبى،محمود حميدة، أحمد راتب ،أمير صلاح الدين ،شيرين رضا، رحمة حسن، رجاء حسين ومن تأليف وإخراج هالة خليل.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان دبى السينمائى، وحصلت الفنانة منة شلبى فيه على جائزة أفضل ممثلة،اما الثانى فكان يوم 14 فبراير بمهرجان بورتلاند السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم اختيار العمل ليكون فيلم افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى 17 مارس المقبل.