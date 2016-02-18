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تحذيرات من تناول السمك بكثرة خلال فترة الحمل

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تحذيرات من تناول السمك بكثرة خلال فترة الحمل تحذيرات من تناول السمك بكثرة خلال فترة الحمل

حامل – ارشيفية

كشفت دراسة، أن الأمهات اللواتي يتناولن السمك أكثر من 3 مرات أسبوعياً خلال فترة الحمل، يعرضن أطفالهن بصورة أكبر للنمو سريعا والمعاناة من بدانة الأطفال.

ونقل “24″ عن مجلة “جاما بيداتريكس” التابعة للجمعية الطبية بالولايات المتحدة، أن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعدما قامت الطبيبة ليدا تشاتزي بجامعة كريت اليونانية، بتحليل بيانات 26 ألف و184 سيدة وأطفالهن، عن طريق دراسات أوروبية وأمريكية لفحص العلاقة بين السمك والوزن الزائد والبدانة ونمو الأطفال.

وأشارت المجلة إلى أن الأطفال محل الدراسة ظلوا تحت رقابتها حتى أكملوا 6 أعوام.

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