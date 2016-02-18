أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

احتجاز سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع 30 سمكة في اليابان

Google+ Print
احتجاز سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع 30 سمكة في اليابان احتجاز سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع 30 سمكة في اليابان

احتجزت السلطات اليابانية سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع أكثر من ثلاثين سمكة صغيرة، وتبلغ الفتاة من العمر 17 عاماً.

ونقل “24″ عن  الشرطة ووسائل الإعلام، أن السيدة وزوجها الذي أوقف أيضًا أجبرا الفتاة على ابتلاع أسماك الحوض الصغيرة الذهبية واحدة تلو الأخرى بعد سكب مواد تنظيف في الحوض، عقابًا لها لأنها برأيهما لم تكن تعتني بها كما يجب.

وتعود هذه الحادثة إلى يونيومن العام الماضي، بحسب الشرطة.، في حادث يلقي الضوء مجدداً على قضايا سوء معاملة الأطفال في هذا البلد.
> ويأتي الإعلان عن توقيف الزوجين مجددًا بعد شهر على وفاة طفلة في الثالثة من عمرها وضعتها أمها في مياه تغلي، ووفاة طفل آخر تحت ضربات صديق أمه.

وبحسب ما نقل “24″ عن وزارة الصحة، سجلت الأجهزة المعنية بحماية الأطفال 89 ألف حالة سوء معاملة للأطفال في السنة الماضية التي انتهت في مارس  2015.

وإضافة إلى الأطفال، يعاني عدد كبير من المسنين من سوء المعاملة في قضايا تحتل واجهة الاهتمام الاعلامي في البلاد. والإثنين، أوقف عامل في دار لرعاية المسنين بعدما ألقى عجوزاً في السابعة والثمانين من العمر من الشرفة فأرداه قتيلاً. وقد أقر العامل أنه فعل الأمر نفسه مع سيدتين عجوزين من قبل، وفق معلومات صحافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا