احتجاز سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع 30 سمكة في اليابان

احتجزت السلطات اليابانية سيدة أجبرت ابنتها على ابتلاع أكثر من ثلاثين سمكة صغيرة، وتبلغ الفتاة من العمر 17 عاماً.

ونقل “24″ عن الشرطة ووسائل الإعلام، أن السيدة وزوجها الذي أوقف أيضًا أجبرا الفتاة على ابتلاع أسماك الحوض الصغيرة الذهبية واحدة تلو الأخرى بعد سكب مواد تنظيف في الحوض، عقابًا لها لأنها برأيهما لم تكن تعتني بها كما يجب.

وتعود هذه الحادثة إلى يونيومن العام الماضي، بحسب الشرطة.، في حادث يلقي الضوء مجدداً على قضايا سوء معاملة الأطفال في هذا البلد.

> ويأتي الإعلان عن توقيف الزوجين مجددًا بعد شهر على وفاة طفلة في الثالثة من عمرها وضعتها أمها في مياه تغلي، ووفاة طفل آخر تحت ضربات صديق أمه.

وبحسب ما نقل “24″ عن وزارة الصحة، سجلت الأجهزة المعنية بحماية الأطفال 89 ألف حالة سوء معاملة للأطفال في السنة الماضية التي انتهت في مارس 2015.

وإضافة إلى الأطفال، يعاني عدد كبير من المسنين من سوء المعاملة في قضايا تحتل واجهة الاهتمام الاعلامي في البلاد. والإثنين، أوقف عامل في دار لرعاية المسنين بعدما ألقى عجوزاً في السابعة والثمانين من العمر من الشرفة فأرداه قتيلاً. وقد أقر العامل أنه فعل الأمر نفسه مع سيدتين عجوزين من قبل، وفق معلومات صحافية.