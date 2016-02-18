محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس جامعة أسيوط‎ كيفية الارتقاء بالعملية التعليمية

التقى صباح اليوم، اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، يرافقه عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ووفد من الجامعة .

وناقش المحافظ مع رئيس الجامعة، كيفية الارتقاء بوسائل التعليم الجامعي وتذليل العقبات أمام الطلاب، مؤكدًا أهمية كيفية فصل فرع جامعه الوادى الجديد عن جامعه أسيوط وذلك لتفعيل دور فرع جامعة الوادى الجديد.

بدوره، أكد رئيس الجامعة، أنه سوف يتم دراسة إنهاء إجراءات الفصل خلال الفترة القادمة التى لا تتجاوز عام ونصف، وذلك بعد الانتهاء من المنشات.

وأضاف أن سيتم دراسة توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومستشفيات الوادى الجديد، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء فصول لكلية الطب بالوادى الجديد ابتداء من العام القادم بعد عرض الموضوع على مجلس الجامعة

وأهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس جامعة أسيوط لما تقدمه الجامعه من خدمات لأبناء المحافظة، وعقب اللقاء توجه المحافظ ورئيس الجامعه مبنى ديوان عام المحافظة القديم والمقرر تطويره وتحويله ليكون النواة الأساسية للبدء فى كليه طب الوادى الجديد.