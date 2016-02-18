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مصادر بالداخلية: القبض على تيمور السبكى بشارع السودان فى العجوزة

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مصادر بالداخلية: القبض على تيمور السبكى بشارع السودان فى العجوزة مصادر بالداخلية: القبض على تيمور السبكى بشارع السودان فى العجوزة
أفادت مصادر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه تم ضبط تيمور السبكى، وسيتم ترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم القبض على تيمور السبكى بشارع السودان فى العجوزة بعد ورود معلومات تفيد بتواجده بالمنطقة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم ترحيل المتهم إلى نيابة أول أكتوبر لبدء التحقيق معه، فى الاتهامات المنسوبه إليه بالسب والقذف، حيث إنها تابع لها مدينة الإنتاج الإعلامى محل الواقعة.


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