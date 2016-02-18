تقرير: إبراهيموفيتش يفتح الباب أمام مفاوضات مانشستر يونايتد

لم يغلق زلاتان إبراهيموفيتش المهاجم السويدي لفريق باريس سان جيرمان، الباب أمام التفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل الانضمام لهم في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن إبراهيموفيتش يرحب بفتح مباحثات مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل، للعب في صفوفه بداية من الموسم القادم.

وما يشجع صاحب الـ 34 عاما على تلك الخطوة، أن جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي اقترب من تدريب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، وهو الذي سبق له تدريب اللاعب مع إنتر ميلان الإيطالي أثناء فترة تواجدهما.

ويلعب إبراهيموفيتش في صفوف باريس سان جيرمان للموسم الرابع على التوالي، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي.