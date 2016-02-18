تقرير – يونايتد يدرس عرض لروني من الصين

يدرس مانشستر يونايتد قبول عرض مقدم من أحد أندية الدوري الصيني لقائد الفريق واين روني.

ومن الممكن أن يرحل روني إلى الدوري الصيني بعد حوالي 12 عام في أولد ترافورد توج فيهم بالدوري 5 مرات، حسب تقرير جريدة (مانشستر إيفننج نيوز).

ويقول التقرير إن يونايتد تلقى عرضا صينيا من أجل خدمات صاحب الـ30 عاما والذي يعاني من إصابة بالركبة تبعده حوالي 6 أسابيع.

وأضاف أن روني من الممكن أن يحصل على نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا في الصين.

ولكن التقرير شدد أن المدير التنفيذي للفريق إد وودوارد عليه أن يجد لاعبا يستطيع تعويض القدرة التسويقية التي يجلبها روني ليونايتد، بعد محاولات فاشلة لضم لاعبين مثل نيمار وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وتجذب الصين عددا من اللاعبين الأوروبيين من الطراز الرفيع الفترة الماضية، آخرهم كان إيزيكييل لافيتزي الذي انتقل لهيبي فورتشون ويحصل بموجب هذا الانتقال على 23 مليون يورو في عامين.