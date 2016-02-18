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رئيس الوزراء: التعديل الوزارى وارد.. ومصرون على ضبط الأسعار

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رئيس الوزراء: التعديل الوزارى وارد.. ومصرون على ضبط الأسعار رئيس الوزراء: التعديل الوزارى وارد.. ومصرون على ضبط الأسعار
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، الخميس، فى إطار سلسلة لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، جلسة اليوم، الخميس، مع الكاتب الصحفى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى ، والكاتب الصحفى مرسى عطالله والكاتب الصحفى معتز عبد الفتاح، والكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، والكاتب الصحفى محمد أمين،

وتطرق اللقاء إلى عدد من المحاور الهامة، من بينها برنامج ، والجهود التى تعمل عليها لخدمة المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

ومن جانبه قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على أن التعديل الوزارى وارد فى أى وقت، لكنه مرتبط بالأداء، موضحا أن رئيس الوزراء، أكد فيما يتعلق بمشروعات الصحافة والإعلام فأن هناك مشروعين سيتم طرحهم فى أسرع وقت قبل الربع الأول من العام الجارى على أن يعكس المشروع وجهات تطرق لها الصحفيون.

وأوضح بكرى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك أصحاب مصالح لا يريدون لمصر الاستمرار فى الجهود التنموية التى تقوم بها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة مصرة على ضبط الأسعار، وأنها تتحرك بشكل جيد فيما يتعلق بأزمة الدولار.

وحول سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أن المفاوضات مازالت مستمرة وأنها تتم من الجانب المصرى بالتمسك بـ3 محاور من بينها إلا يؤثر السد على حصة من المياه، وإلا يتم استخدامه للضغط على مصر لحسابات سياسية، وإلا تؤثر كمية المياه داخل السد على حصة مصر.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الجهود التى تعمل عليها الحكومة لعودة السياحة مرة أخرى، والتنسيق مع كافة الجهات لعودة الحركة السياحية، موضحا أن الحكومة تعمل أيضا على التوسع فى معالجة الصرف الصحى والزراعى وتسعى من أجل منظومة رى حديثة.
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مصر 365

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