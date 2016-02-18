انتداب الطب الشرعى لكشف غموض وفاة أمين شرطة سوهاج وأبنائه الثلاثة

قررت النيابة العامة بمركز أخميم فى سوهاج انتداب الطب الشرعى، لتشريح جثامين أمين شرطة وأبنائه الثلاثة، والذين تم العثور عليهم داخل شقتهم جثامين هامدة دون وجود ثمة إصابات عليهم، حيث عثر على الجثامين الأربعة مسجاة داخل غرف النوم الخاصة بهم، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وقالت والدة الأبناء الثلاثة وزوجة أمين الشرطة، فى التحقيقات الأولية التى أجريت بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، إن هناك جن موجود داخل الشقة التى يسكنون بها، وهو الذى تسبب فى وفاتهم جميعا.

وأضافت أنه كان يصيبهم بحالة إغماء فى أوقات كثيرة، وكانت الإسعاف تنقلهم إلى المستشفى للعلاج والإفاقه، وهذا ما أيده بعض الجيران أن سيارات الإسعاف جاءت إليهم أكثر من مرة وكانت تأخذهم فى حالة إغماء وأصرت الزوجة على كلامها.

يذكر أن مدينة إخميم شهدت مساء أمس، العثور على أمين شرطة من قوة مرور سوهاج وأبنائه الثلاثة جثث هامدة داخل شقتهم ببندر إخميم، ولم تكشف التحريات حتى الآن أسباب الوفاة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على أمين شرطة وأبنائه الثلاثة متوفين داخل شقتهم بدائرة مركز أخميم، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث شرق، والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، أن الجثامين الثلاثة تخص "جابر ص ا م" أمين شرطة من قوة إدارة مرور سوهاج وأبناؤه عبد الرحمن 15 سنة وعبد الله 11 سنة وزياد 10 سنوات.

ووجدت الجثامين مسجاة داخل غرف نومهم وجارى فحص مداخل ومخارج الشقة لبيان عما إذا كان هناك أى أثار كسر بها والتحقق من وصلات الغاز والكهرباء لبيان وكشف غموض الواقعة.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وقررت تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة كشف غموض الحادث.