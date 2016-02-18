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إندونيسيا تحجب «تمبلر» و477 موقع اجتماعي لمواجهة «الإباحية»

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إندونيسيا تحجب «تمبلر» و477 موقع اجتماعي لمواجهة «الإباحية» إندونيسيا تحجب «تمبلر» و477 موقع اجتماعي لمواجهة «الإباحية»

قررت  إندونيسيا حجب منصة التدوين الاجتماعية تمبلر، بالإضافة إلى 477 موقع اجتماعي آخر، بسبب محتواها الإباحي.

وبحسب ما نقله “24″ عن موقع “بيزنس إنسايدر”، جاء قرار إندونيسيا، في إطار حملة الدولة لمكافحة الإباحية على الإنترنت وتأثيرها السلبي على أفكار الأطفال والشباب، وذلك بعد أقل من أسبوع من إجبار تطبيق التراسل الفوري الياباني “لاين” للتخلي عن الرموز التعبيرية الدالة على المثلية الجنسية والإباحية.
> ووفقاً للموقع، فإن الإندونيسية تهدد جميع شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة وغيرها من المنصات الاجتماعية بالحجب والمحاكمة، إن لم تمتثل لشروط وقواعد الدولة وتقوم بحذف كافة المحتوىات والرموز الإباحية من منصاتها، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت قرار الحظر أولاً، ثم أخطرت الشركة الأم في نيويورك فيما بعد.

يُذكر أن منصات مثل فيميو ونتفلكس وريديت وإيمجور وفيس بوك وغيرها من المنصات تم حظرها أيضاً داخل إندونيسيا منذ العام الماضي، بسبب محتواها الإباحي والعنيف، كما طالبت الحكومة تويتر بإنشاء فلتر خاص يمنع الإباحية لمستخدمى البلاد خلال تصفح موقع التغريدات الشهير.

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