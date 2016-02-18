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بطء تحميل المقاطع عبر الإنترنت يوازي مشاهدة «فيلم رعب»

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بطء تحميل المقاطع عبر الإنترنت يوازي مشاهدة «فيلم رعب» بطء تحميل المقاطع عبر الإنترنت يوازي مشاهدة «فيلم رعب»

يوتيوب – أرشيفية

قالت  شركة “أريكسون” السويدية، إن الضغط النفسي الذي يسببه بطء تحميل مقطع مصور على الإنترنت يعادل ذاك الناجم عن مشاهدة فيلم رعب.

وعانت الشركة التي تزود مشغلي شبكات الهاتف بما يزيد من سرعة التحميل على الإنترنت، نبض القلب والنشاط الدماغي وحركات العيون لدى عدد من الأشخاص الذين يحملون مقاطع مصورة على هواتفهم.

وتبيّن أن التقطع في المقطع أثناء مشاهدته يرفع معدل ضربات القلب 38% مشيرة غلى أنه في حال تجاوز التقطع في المقطع مدة الست ثوان على سبيل المثال، فإن “الضغط النفسي يوازي مشاهدة فيلم رعب أو حل مسألة رياضيات، ويفوق الضغط النفسي الناجم عن الانتظار في طابور متجر تجاري”، على ما جاء في تقرير “أريكسون”.

وأجريت هذه الاختبارات في كوبنهاغن حيث لا يعاني السكان من مشكلة في تحميل المقاطع عبر الانترنت، إذ إن الدنمارك تتمتع بأسرع إنترنت في العالم.

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