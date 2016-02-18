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زحام مرورى بسبب حادث تصادم وعطل بسيارة على طريقى صلاح سالم والأوتوستراد

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زحام مرورى بسبب حادث تصادم وعطل بسيارة على طريقى صلاح سالم والأوتوستراد زحام مرورى بسبب حادث تصادم وعطل بسيارة على طريقى صلاح سالم والأوتوستراد
تسبب حادث تصادم سيارتين بطريق صلاح سالم، اليوم الخميس، فى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الفردوس وفى طريقه إلى المطار، كما ظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد، بسبب عطل بإحدى السيارات فى الاتجاه من حلوان اتجاه كورنيش النيل، وعلى الفور انتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات وإزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغا من النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق صلاح سالم و الأوتوستراد، وظهور كثافات عالية أعلى الطريق.

وعلى الفور تم الدفع بخدمات مرورية وونش لرفع آثار الحادث، وننتج عن الحادث إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإزالة المعوقات أمام حركة المركبات .

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مصر 365