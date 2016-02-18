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ضبط 4000 عبوة مناديل ورقية ماركة "صنع فى بير السلم" بالسويس

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ضبط 4000 عبوة مناديل ورقية ماركة "صنع فى بير السلم" بالسويس ضبط 4000 عبوة مناديل ورقية ماركة "صنع فى بير السلم" بالسويس
تمكنت مباحث بالسويس برئاسة عقيد يوسف حمدين، رئيس المباحث، من ضبط 4000 عبوة مناديل ورقية بسيارة نقل بطريق السويس -القاهرة كمين " 109"، تضر بصحة المواطنين.

وكانت معلومات قد وردت إلى العقيد يوسف حمدين، رئيس مباحث التموين بالسويس، تفيد بقيام مجموعة أشخاص بدخول كميات كبيرة من مناديل والتى تضرر بصحة المواطن الى السويس تمهيدا لبيعها فى منافذ البيع بالمحافظة .

وعلى الفور تحركت قوة أمنية ورجال مفتشى التموين تواجد فيها كلا من هانى غلاب كبير مفتشى التموين وخالد شحات ومحمد عبد الوهاب مفتشى التموين قسم، بكمين 109 مدخل مدينة السويس وضبط سيارة وتحرير محضر بالواقعة .

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مصر 365

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