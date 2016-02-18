كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة وأعمال رصف بطريقى إسكندرية الزراعى والدائرى

ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى، اليوم الخميس، بسبب انقلاب سيارة نقل، للمتجه من قليوب وفى طريقه إلى القاهرة، كما ظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب وجود أعمال رصف، والذى أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من الطالبية اتجاه المعادى، فى ظل تواجد الخدمات المرورية اللازمة.

كما ظهرت كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ووجود حارة واحدة للسيارات، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ حركة المركبات للمتجه من ميدان الرماية وفى طريقه إلى مدينة 6 أكتوبر.

كما تباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الفردوس اتجاه محور الجعفرى، وكذلك الأمر بشارع صلاح سالم والعروبة اتجاه شارع الأزهر، وبشارع رمسيس اتجاه غمره، وكذلك الأمر أعلى كوبرى أكتوبر وبمحور النصر وبمناطق وسط البلد.