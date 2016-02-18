ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراصا مخدرة بالسوق السياحى بأسوان

تمكنت مباحث شرطة السياحة بأسوان، اليوم، الخميس، من ضبط عاطل أثناء ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بشارع السوق السياحى بمدينة أسوان.

تلقى المقدم خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، إخطارا من المقدم أحمد شندى، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، يفيد بتمكن النقيب آسر جلال، معاون مباحث شرطة السياحة بأسوان، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "محمود.ب.ا" 30 سنة، عاطل، وذلك أثناء ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، بالسوق السياحى بمدينة أسوان.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى حصيلة الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.