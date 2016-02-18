أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراصا مخدرة بالسوق السياحى بأسوان

Google+ Print
ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراصا مخدرة بالسوق السياحى بأسوان ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراصا مخدرة بالسوق السياحى بأسوان
تمكنت مباحث شرطة السياحة بأسوان، اليوم، الخميس، من ضبط عاطل أثناء ترويجه كمية من الأقراص المخدرة بشارع السوق السياحى بمدينة أسوان.

تلقى المقدم خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، إخطارا من المقدم أحمد شندى، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، يفيد بتمكن النقيب آسر جلال، معاون مباحث شرطة السياحة بأسوان، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "محمود.ب.ا" 30 سنة، عاطل، وذلك أثناء ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، بالسوق السياحى بمدينة أسوان.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى حصيلة الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365