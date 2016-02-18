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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"
بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسيتم سماع مرافعة دفاع المتهم "محمد مرسى".

تأخر بدء الجلسة لتزامنها مع جلسة أخرى للمتهم "محمد مرسى"، وهى إهانة القضاء، وأثبت القاضى حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع عنهم .

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى .

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مصر 365

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