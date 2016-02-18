سقوط خط العياط "كرم أبو واعر" هارب من 250 سنة سجن فى أحكام جنائية مختلفة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أحد العناصر الجنائية الخطيرة، والهارب من عدة أحكام وصلت إلى 250 سنة سجن فى قضايا مختلفة.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من الرائد عادل طلبة يفيد بضبط أحد العناصر الجنائية يدعى "كرم" وشهرته " كرم أبو واعر" صادر ضده أحكام فى قضايا قتل واتجار مخدرات وحيازة سلاح خلال حملة أمنية بالمنطقة الجبلية.

واعترف المتهم بالأحكام الصادرة ضده، تم تحرير محضر للمتهم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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