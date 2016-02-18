بالفيديو والصور ..جثمان بطرس غالى يغادر مستشفى السلام لبدء الجنازة العسكرية

غادر جثمان الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، من مستشفى السلام الدولى بالمهندسين استعداد لبدء الجنازة العسكرية، بساحة مسجد المشير بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلاة جنازة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذى توفى أول أمس الثلاثاء، وذلك بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

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