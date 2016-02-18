رئيس الجابون: مصر قوة اقتصادية كبيرة فى إفريقيا ونتطلع لزيارة السيسى

أعرب الرئيس الجابونى على بونجو عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته الكريمة له لزيارة رسمية لمصر، بعد الزيارة التى شارك خلالها فى افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسى، أكدت- ليس فقط- على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإنما أكدت أيضا تقارب وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "بونجو"، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، عقب مباحثاته مع الرئيس السيسى اليوم، الخميس، بقصر الاتحادية، أنه والرئيس السيسى، أكدا، على الصعيد الثنائى، على ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة التبادل التجارى وإقامة شراكة جديدة.

وأعرب عن ثقته أن الالتزامات التى تم الاتفاق عليها اليوم بين البلدين من شأنها أن تعطى دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين مصر والجابون.

وشدد "بونجو"، أن مصر قوة اقتصادية كبيرة فى إفريقيا، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسى بدعم التزام مصر تجاه إفريقيا وتحقيق نهضة فيما يتعلق بالشراكات المصرية مع بلدان القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس الجابونى، إلى أن الاتفاقيات التى وقعت اليوم بين الجانبين للتعاون فى مجالات التعليم والصحة والصناعات الدوائية والتشاور السياسى والتعاون العلمى والثقافى، من شأنها أن تسهم كلها فى تحقيق طموحات البلدين إزاء الارتقاء بالعلاقات بين مصر والجابون .

وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث يسهم البلدان فى تعزيز الأمن والسلم فى القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر والجابون أشادتا بالتطورات السياسية فى إفريقيا الوسطى ويأملان فى إجراء الانتخابات التشريعية فى البلاد للإسهام فى إقرار السلام هناك.

وأضاف، فيما يتعلق ببوروندى، فقد أكد البلدان على إهمية قرار الاتحاد الإفريقى إرسال وفد إلى بورندى لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة هناك.

وفيما يتعلق بالوضع فى ليبيا، قال الرئيس الجابونى، إن البلدان أكدا أدانتهما لهجمات داعش، وأشادا بجهود إقامة حكومة وحدة وطنية ويدعمان كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى فى ليبيا.

كما أعرب البلدان إدانتهما لما تقوم به الجماعات الإرهابية من هجمات فى منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا وسيناء والقاهرة، وضرورة دعم الجهود الدولية والتشاور لمواجهة الإرهاب وتشجيع جهود التنمية وإصلاح مجلس الأمن.

وقال "بونجو"، إن بلاده تشيد برؤية الرئيس السيسى إزاء دعم التعاون بين دول القارة الإفريقية وتجميع مناطق واتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية فى إفريقيا، ودعم العلاقات والشراكات القائمة بين الدول والتجمعات الإفريقية.

وفى ختام كلمته، عبر "بونجو"، عن شكره على حفاوة الاستقبال التى وجدها والوفد المرافق له فى مصر، معربا عن أمله فى أن يقوم الرئيس السيسى بزيارة الجابون قريبا.

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