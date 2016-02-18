محافظ الجيزة: ندرس إطلاق اسم هيكل وبطرس غالى على شوارع بالمحافظة

أكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه سيتم طرح اقتراح إطلاق اسمى الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وبطرس غالى، على شوارع بالمحافظة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى المقبل، للموافقة والتصديق عليه.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفقيدين يمثلان قيمة كبيرة للوطن، يستوجب فى أقل تقدير إطلاق اسميهما على شوارع، من خلال التنسيق مع عدة جهات لعدم تغيير أسماء شوارع رئيسية، وتخليدا لهما بمحافظة الجيزة.

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