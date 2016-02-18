"وشاح النيل" يمنح بطرس غالى جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى

قال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إن الفقيد الراحل الدكتور بطرس غالى الأمين، العام الأسبق للأمم المتحدة، سوف تقام له اليوم، الخميس، جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى فى القرية الأولمبية للدفاع الجوى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة عصر اليوم، الخميس، بحضور العديد من كبار المسئولين فى الدولة، وفود رسمية من عدة دول .

وأشار المصدر إلى أن إقامة الجنازة العسكرية للفقيد الراحل جاءت لحصوله على وشاح النيل، كأحد الأوسمة التى تعطى لصاحبها الحق، فى جنازة عسكرية، موكدا أن التليفزيون المصرى، سوف ينقل مراسم تشييع الجنازة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، كما أن رئاسة الجمهورية هى التى تتولى الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجنازة .

ووشاح النيل يأتى ترتيبه الثالث ضمن الأوسمة بعد قلادة النيل العظمى وقلادة الجمهورية، ويأتى فى الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويمنح لمن هم فى مرتبة نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة وأدوا أدوارا متميزة فى خدمة الوطن.

- جعجع: بطرس غالى ترك بصمة لا تمّحى بتغليب لغة الحوار فى حل الأزمات

>

- جثمان بطرس غالى يغادر مستشفى السلام لبدء الجنازة العسكرية

>

- وزراء الاقتصاد يبدأون اجتماعهم بالجامعة العربية بدقيقة حداد على غالى وهيكل

>

-دول أمريكا اللاتينية تنعى بطرس غالى وتعتبره "إرث مهم" للأمم المتحدة

>

- نبيل العربى ينعى بطرس غالى وهيكل عبر تويتر.. فقيد الدبلوماسية والمفكر الكبير

>

- نادية لطفى تنعى "هيكل" و"غالى": "مصر تذرف دموعها على محمد وبطرس"

>

- بطرس غالى.. دبلوماسية السلطة حتى النفس الأخير.. يستعين بالعراف ليبقى فى الأمم المتحدة.. يحب السادات ويرى مبارك «براجماتيا» وينصح عمرو موسى بقبول الجامعة العربية

>

-الخارجية الرومانية: بطرس غالى شخصية قيادية فى دبلوماسية القرن العشرين

>