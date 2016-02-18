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"وشاح النيل" يمنح بطرس غالى جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى

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"وشاح النيل" يمنح بطرس غالى جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى "وشاح النيل" يمنح بطرس غالى جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى
قال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" إن الفقيد الراحل الدكتور بطرس غالى الأمين، العام الأسبق للأمم المتحدة، سوف تقام له اليوم، الخميس، جنازة عسكرية من ساحة المشير طنطاوى فى القرية الأولمبية للدفاع الجوى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة عصر اليوم، الخميس، بحضور العديد من كبار المسئولين فى الدولة، وفود رسمية من عدة دول .

وأشار المصدر إلى أن إقامة الجنازة العسكرية للفقيد الراحل جاءت لحصوله على وشاح النيل، كأحد الأوسمة التى تعطى لصاحبها الحق، فى جنازة عسكرية، موكدا أن التليفزيون المصرى، سوف ينقل مراسم تشييع الجنازة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، كما أن رئاسة الجمهورية هى التى تتولى الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجنازة .

ووشاح النيل يأتى ترتيبه الثالث ضمن الأوسمة بعد قلادة النيل العظمى وقلادة الجمهورية، ويأتى فى الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويمنح لمن هم فى مرتبة نائب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة وأدوا أدوارا متميزة فى خدمة الوطن.


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