تيمور السبكى يعلن عبر "فيس بوك" تسليم نفسه لقوات الشرطة

نشرت صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منذ قليل، صورة لتيمور السبكى أدمن الصفحة، وعلقت الصفحة قائلة: "فى الطريق عشان يسلم نفسه بنفسه وربنا يسترها عليه".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بضبط وإحضار المتهم تيمور السبكى، لاتهامه بإهانة سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

- النائب العام يحيل البلاغات المقدمة ضد تيمور السبكى لنيابة جنوب الجيزة