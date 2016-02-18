الجيش الإسرائيلى يرفض التعليق على تقارير قصفه لمواقع للجيش السورى بدمشق

رفض الجيش الإسرائيلى التعليق على التقارير التى أشارت إلى أن ثلاثة صواريخ إسرائيلية أصابت مواقعا للجيش السورى جنوب دمشق بسوريا الأربعاء، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره فى المملكة المتحدة، الذى يرصد الصراع.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الغارة المزعومة وقعت فى المنطقة الشرقية من جبال القلمون، على مقربة من الحدود السورية مع لبنان، وفقا للتقرير.

ومن ناحية أخرى، نفى مصدر عسكرى موال للحكومة السورية التقارير التى تفيد بأن إسرائيل نفذت ضربات جوية داخل سوريا.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد ذكرت الأسبوع الماضى، أن سلاح الطيران الإسرائيلى قصف قاعدة صواريخ باليستية تابعة للجيش السورى، فضلا عن قاعدة عسكرية لحزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

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