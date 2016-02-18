مجموعة إس.جى. إس للتفتيش تنفى مسؤوليتها عن اختفاء مادة مشعة فى العراق

نفت مجموعة إس.جى. إس السويسرية للتفتيش الخميس أى مسؤولية عن الأمن فى الموقع الذى اختفت منه مادة مشعة تستخدم لاختبار الأنابيب فى حقل نفطى بجنوب العراق العام الماضى.

وقالت فى بيان الخميس "الموقع الذى تجرى فيه هذه العمليات مؤمن تماما ويحرسه رجال أمن على مسؤولية مالك الموقع. إس.جى. إس لا تتحمل أى مسؤولية عن أمن الموقع وليست لها رقابة على الدخول إليه" مضيفة أن مجموعة ويذرفورد الأمريكية استعانت بوحدتها التركية لإجراء الاختبارات.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن العراق يبحث عن مادة مشعة "عالية الخطورة" أثارت سرقتها العام الماضى مخاوف بين المسئولين العراقيين من احتمال أن تستخدم كسلاح إذا حصل عليها تنظيم داعش.

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