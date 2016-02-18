أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجموعة إس.جى. إس للتفتيش تنفى مسؤوليتها عن اختفاء مادة مشعة فى العراق

Google+ Print
مجموعة إس.جى. إس للتفتيش تنفى مسؤوليتها عن اختفاء مادة مشعة فى العراق مجموعة إس.جى. إس للتفتيش تنفى مسؤوليتها عن اختفاء مادة مشعة فى العراق

نفت مجموعة إس.جى. إس السويسرية للتفتيش الخميس أى مسؤولية عن الأمن فى الموقع الذى اختفت منه مادة مشعة تستخدم لاختبار الأنابيب فى حقل نفطى بجنوب العراق العام الماضى.

وقالت فى بيان الخميس "الموقع الذى تجرى فيه هذه العمليات مؤمن تماما ويحرسه رجال أمن على مسؤولية مالك الموقع. إس.جى. إس لا تتحمل أى مسؤولية عن أمن الموقع وليست لها رقابة على الدخول إليه" مضيفة أن مجموعة ويذرفورد الأمريكية استعانت بوحدتها التركية لإجراء الاختبارات.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن العراق يبحث عن مادة مشعة "عالية الخطورة" أثارت سرقتها العام الماضى مخاوف بين المسئولين العراقيين من احتمال أن تستخدم كسلاح إذا حصل عليها تنظيم داعش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365