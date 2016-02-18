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نبيل العربى يلتقى بوزير الدولة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالسودان

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نبيل العربى يلتقى بوزير الدولة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالسودان نبيل العربى يلتقى بوزير الدولة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالسودان
التقى الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بجمهورية السودان.

وخلال اللقاء تم بحث قضايا التكامل الاقتصادى العربى وتعزيز هياكله وآلياته، وفى هذا الإطار، أشار الأمين العام إلى ضرورة تنفيذ مبادرة الرئيس عمر حسن البشير للاستثمار الزراعى العربى فى السودان للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى العربى.

وأكد العربى على حرص جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك على مواصلة جهودها فى متابعة تنفيذ المبادرة تحقيقاً للأمن الغذائى العربى.

كما أكد الأمين العام على ضرورة إنهاء العقوبات على السودان وكافة أشكال الحظر عليه، وذلك لتمكينه من إنجاز التنمية الشاملة وإحراز النمو الاقتصادى، تحقيقاً للاستقرار فى ربوعه.

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مصر 365