أطباء بلا حدود تطالب بتحقيق مستقل فى قصف مستشفى بسوريا

>طالبت جماعة أطباء بلا حدود اليوم الخميس بإجراء تحقيق مستقل فى الضربات الجوية التى أودت بحياة 25 شخصا بمستشفى تشرف عليه الجماعة فى شمال سوريا قائلة بان ثمة احتمالا بان يكون تحالف تقوده الحكومة هو الذى نفذها.

وقالت جوان ليو الرئيسة الدولية لجمعية أطباء بلا حدود الخيرية إن روايات الناجين من العاملين بالمستشفى الواقع بمحافظة إدلب تؤدى الى الاعتقاد بتورط قوات سورية وروسية فى الهجمات.

وقالت فى مؤتمر صحفى "نقول إنها احتمالات لأنه لم يتوافر لدينا المزيد من الحقائق بخلاف أقوال العاملين".

وقالت أطباء بلا حدود إنها لم تعط إحداثيات النظام العالمى لتحديد المواقع الخاص بالمستشفى للسلطات السورية أو الروسية بناء على طلب العاملين .

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