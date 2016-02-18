المرصد السورى: 38 قتيلا فى ضربات بقيادة أمريكا فى الحسكة شرق سوريا

> قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن 38 شخصا على الأقل قتلوا فى ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة فى محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن عدد القتلى يشمل 15 شخصا على الأقل قتلوا عندما أصابت الضربات مخبزا فى مدينة الشدادى قرب الحدود مع العراق.

والشدادى مركز للإمدادات اللوجستية لتنظيم الدولة الإسلامية وتقع على شبكة طرق سريعة والسيطرة عليها تعنى عزل الرقة معقل التنظيم.

وتقصف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أهدافا تابعة للدولة الإسلامية فى سوريا والعراق بينها الحسكة والرقة.

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