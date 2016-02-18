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«موراي» يكشف عن اسم مولودته الجديدة

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«موراي» يكشف عن اسم مولودته الجديدة «موراي» يكشف عن اسم مولودته الجديدة

نجم التنس البريطاني «آندي موراي» وزوجته

أطلق نجم التنس البريطاني، آندي موراي، وزوجته كيم سيزر اسم «صوفيا أوليفيا» على ابنتهما.

وولدت الطفلة في السابع من فبراير الجاري، حيث استقر الثنائي على اسم المولودة، طبقا لصديق مقرب من عائلة الرياضي البريطاني الأشهر في البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذي تايمز».

وأوضحت الصحيفة أن الاسم جاء كمفاجئة بعد العديد من التكهنات بأنهما سيختارون اسما اسكتلنديا تقليديا، ولم ينشر الثنائي أي صور للمولودة حتى الآن.

وتزوج موراي، المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، قد تزوج من سيرز وكلاهما يبلغ 28 عاما في أبريل من العام الماضي.وتم الإعلان رسميا عن حمل سيرز في أغسطس الماضي.

 

 

 

 

 

 

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