ورشة تدريبية لصحافة الفيديو بنقابة الصحفيين الأربعاء المقبل

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، ورشة تدريبية تتناول مهارات صحافة الفيديو عبر المواقع الإلكترونية، والمقامة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، الأربعاء المقبل.

ويدور التدريب، وفقًا لما ذكره بيان النقابة، اليوم الخميس، حول أساسيات التصوير بأنواعه المختلفة من الكاميرات، أساسيات كتابة الخبر للفيديو، مبادئ استخدام بعض برامج المونتاج، ومبادئ التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقتها بصحافة الفيديو.

ومن المقرر وفقًا لما ذكرته البيان، أن يقـوم بالتــدريب الصحفـي أميـــر نبـــيل، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس قسم صحافة الفيديو.

ويذكر أن سبق للصحفي أمير نبيل، العمل كمراسلٍ تليفزيوني في بريطانيا.