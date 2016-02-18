اتحاد الكرة لـ في الجول: لا بديل عن استضافة برج العرب للأهلي والمصري

أكد محمد فرج عامر رئيس سموحة قبول استقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق على خلفية الهزيمة أمام بتروجيت.

وخسر سموحة أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف عصر أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

وخرج ميمي عبد الرازق مدرب الفريق في تصريحات عقب اللقاء، يؤكد فيها اعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفنية. "طالع التفاصيل"

وقال محمد فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "قبلنا استقالة ميمي عبد الرازق، وسيقود الجهاز المعاون بقيادة محمد صلاح أبو جريشة قيادة الفريق بشكل مؤقت".

فرج عامر أتبع "لم نحدد بعد إن كان المدرب المقبل سيكون محليا أم أجنبيا وسأنتظر لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لكن اسم أحمد حسام "ميدو" لم يطرح في الصورة حتى الآن من الأساس".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لأن ميدو بات هو الأقرب لخلافة ميمي عبد الرازق في تدريب سموحة.

فرج عامر أتم "الفريق حصل على فترة راحة لمدة يومين اليوم وغدا، وسيعود يوم السبت المقبل للتجمع من جديد وبداية الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري".

ويحتل سموحة حتى الآن المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.