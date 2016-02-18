بحلول عام 2050.. نصف سكان العالم مهددون بالعمى بسبب قصر النظر

كشفت دراسة جديدة أنه بحلول عام 2050 سيعانى نصف سكان العالم من قصر النظر، والذى سيكون السبب الرئيسى للعمى الدائم على مستوى العالم، لأن قصر النظر لا يمكن الناس من الرؤية بشكل واضح وخاصة الأشياء البعيدة التى لا تكون واضحة.

ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية فإن ما يصل إلى أكثر من مليون شخص على مستوى العالم سيكونون فى خطر متزايد للإصابة بالعمى، لأن قصر النظر سوف يصبح السبب الرئيسى للعمى الدائم على مستوى العالم.

وتشير النتائج إلى أن الولايا ت المتحدة بحلول عام 2050 سيكون بها 260 مليون مريض، حيث يعانى أكثر من 90 مليون أمريكى منذ عام 2000 من قصر النظر، أما بالنسبة لكندا بحلول عام 2050 سيكون بها 66 مليون حالة قصر نظر، بخلاف 11 مليونا فى عام 2000، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات فقدان الرؤية 7 مرات، من الإصابة بفقدان النظر بمعدلات عالية وذلك من عام 2000 حتى عام 2050.

وقال الباحثون إن الزيادة السريعة فى انتشار قصر النظر على الصعيد العالمى يعزى إلى العوامل البيئية ونمط الحياة والتغيرات الناتجة من انخفاض الوقت فى التواجد بالأماكن المفتوحة وزيادة التواجد بالقرب من الأنشطة الحديثة الوسائل التكنولوجية.

كما يوصى الباحثون، الآباء بضرورة التأكد من التحقق من عيون الأطفال بانتظام، ومحاولة قضاء الكثير من الوقت فى الهواء الطلق وتحديد استخدام الأجهزة الالكترونية بوقت معتدل، وزيادة خدمات الرعاية الشاملة للعين للتحقق من نسبة الإصابة بقصر النظر، مع ضرورة تطوير علاجات للسيطرة على تطور قصر النظر بنسب عالية.