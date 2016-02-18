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كيم كردشيان وسر شد الصدر بالشريط اللاصق

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الأربعاء 17-02-2016 16:54

تتميز كيم كردشيان بـ جمال صدرها وكيف يبدو مرفوعاً حتى من دون أن ترتدي حمالة الصدر. وها هي مؤخراً تصارح جمهورها بالصورة والشرح على انستقرام عن السر الحقيقي الذي يساعدها على رفع صدرها.

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كشفت كيم كردشيان أنها تستخدم الشريط اللاصق لرفع الصدر. وذكرت في مقدمة التطبيق الخاص بها أن الشريط يساعد على رفع الصدر. على الرغم من أن هذه الطريقة تحتاج إلى بعض الوقت إلا أن النتيجة النهائية تستحق كل هذا العناء.
تقول كيم إنه يمكن استخدام أي نوع من الشريط لتنفيذ هذه الخدعة، فهي استعملت كل الأنواع. وتعتقد أن أفضل شريط لتنفيذ هذه الخدعة هو الشريط الذي يستخدم لربط الأسلاك.
تنصح كيم بتوخي الحذر وذلك من خلال التأكد من عدم وجود أي مستحضرات أو زيوت عندما تقومين بهذه الخطوة لرفع الثدي الخاص بك باستخدام الشريط.

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