خلطات تبييض البشرة :وصفة طحين الأرز والعسل

تحلم السيدات عموماً، والشابات خصوصاً، في الحصول على بشرة وجه ناصعة البياض وخالية من الشوائب، غير أن التعرض للأشعة الضارة والعوامل الجوية، بالإضافة إلى بعض الحالات الصحية، كلها عوامل تحول دون ذلك، بل إنها تفاقم المشكلة، بحيث تؤدي إلى اسمرار البشرة وظهور بعض الشوائب والبقع فيها. فما هو الحل ؟ العلاج يكمن في الرجوع إلى الطبيعة واعتماد الأقنعة الخالية من المواد الكيميائية كي لا نتسبب بمشكلات ومضاعفات، لا تحمد عقباها. لكنّ سؤالاً جديداً يفرض نفسه وهو :ما هي الـ خلطات الطبيعية لـ تبييض البشرة والوجه التي أثبتت قدرتها على إزالة الشوائب، وتفتيح الدرجة اللونية ؟ في هذا الموضوع ننصحك باعتماد وصفة طحين الأرز والعسل وهو قناع سهل وسريع .

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مكونات القناع :

-ملعقة من العسل

-ملعقتان من دقيق الأرز

مدة استخدام القناع : ضعيه من 15 إلى 20 دقيقة

كيفية تحضيره :

-اخلطي نصف ملعقة من العسل مع كوب من الماء والشاي وملعقتين من دقيق الأرز.

- ضعي الخليط على وجهك ودلّكيه بلطف.

-بعدها، قومي بغسله مع التدليك بحركات دائرية لإزالة خلايا الجلد الميتة ، وستلاحظين الفرق.

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