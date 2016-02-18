أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ يبحثان إقامة مدارس جديدة للنهوض بالتعليم

Google+ Print
أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ يبحثان إقامة مدارس جديدة للنهوض بالتعليم أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ يبحثان إقامة مدارس جديدة للنهوض بالتعليم
بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونيافة الأنبا تادرس أسقف الكنيسة، إقامة صرح تعليمى على غرار المدرسة اليونانية بالمناطق الأكثر احتياجا للنهوض بمستوى التعليم المتميز.
>أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (1)

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمدرسة اليونانية بحى الشرق، وحضور طابور الصباح مع تلاميذ المدرسة وهيئة التدريس ومشاركتهم تحية العلم.

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (2)

ومن جانبه طالب المحافظ رجال الأعمال المساهمة فى إقامة مدارس نموذجية تساهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم، بالتنسيق مع الرواد المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعالمية فى محافظات .

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (3)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (4)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (5)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (6)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (7)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (8)

أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ (9)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد