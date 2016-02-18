أسقف كنيسة بورسعيد والمحافظ يبحثان إقامة مدارس جديدة للنهوض بالتعليم

بحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونيافة الأنبا تادرس أسقف الكنيسة، إقامة صرح تعليمى على غرار المدرسة اليونانية بالمناطق الأكثر احتياجا للنهوض بمستوى التعليم المتميز.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمدرسة اليونانية بحى الشرق، وحضور طابور الصباح مع تلاميذ المدرسة وهيئة التدريس ومشاركتهم تحية العلم.

ومن جانبه طالب المحافظ رجال الأعمال المساهمة فى إقامة مدارس نموذجية تساهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم، بالتنسيق مع الرواد المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعالمية فى محافظات مصر.



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