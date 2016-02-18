رئيس جامعة المنوفية: متحف وكيلة للآثار بخطة الجامعة المستقبلية

أجرى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية تفقد خلالها منطقة الآثار بجبانة قويسنا، رافقه خلالها وفد من كلية الآداب.

وتأتي الزيارة في مستهل الموسم الثاني لحفائر قويسنا، حيث أعلن رئيس الجامعة إفتتاح الموسم الثاني للحفائر بالجبانة بعد تفقده لأعمال الحفر التي قام بها الطلاب خلال الموسم الأول.

وقال معوض الخولى، إن الجامعة بصدد إنشاء متحف يضم آثار المنوفية، بجانب كلية للآثار وذلك ضمن إستراتيجية الجامعة حتى عام 2020.

وأضاف أشرف الهنداوي مسؤل الموقع الأثري بقويسنا، أن الموقع يقع على مساحة 13 فدانا و8 قرارايط، ومن المنتظر أن يضم الموقع 27 فدان إلى الآثار من الجهة الشمالية للموقع الأثري لزيادة مساحة الموقع خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع التمائم في الحضارة المصرية القديمة تم العثور عليها خلال حفائر المجلس الأعلى للآثار (الأواني الكانوبية) وتماثيل الإله إيزيس وحورس وأوزير، وتم العثور على التوابيت من الحجر الجيري.

وقامت البعثة الإنجليزية مؤخراً بإكتشاف مقبرة من الدولة القديمة خلال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.