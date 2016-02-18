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وصفة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام مياه البطاطس المغلية

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وصفة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام مياه البطاطس المغلية وصفة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام مياه البطاطس المغلية

يشتكي العديد من الرجال والنساء من ظهور الشيب في الشعر في وقت مبكر من العُمر وللتخلص من الشعر الأبيض لابد من معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك حيث أن خلف هذه الأسباب عوامل عديدة منها الوراثة، والتقدم في العُمر وعلى الرغم أنه لا مفر منه لكن في كثير من الأحيان في عُمر العشرينات والثلاثينات يظهر الشعر الأبيض نتيجة ضعف تغذية الشعر نفسه واستخدام مجموعة من الكريمات والجلّ الضار جدًا ببصيلة وفروة الشعر.

لذلك ينصح مجموعة من الأطباء باستخدام المواد الغذائية لعمل ماسكات وعمل زيوت منها ومن أهم تلك العناصر التي يحتاجها الشعر المكملات الغذائية والتي تتركز في النشا والتي تسرع في عملية نمو الشعر.

الطريقة:

– قومي بغلي قشر البطاطس لمدة نصف ساعة، ثم صفي المياه وانتظري حتى تبرد.

– ضعيها علي شعرك بواسطة الفرشاة، أو وضعها في رذاذ ورش شعرك والجذور به، أو يمكنك أن تستخدميها كمياه لشطف شعرك بعد الشامبو.

– كرري هذه الطريقة عدة مرات في الأسبوع، لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

معلومة عن النشا
النشا مادة رائعة يمكن استخراجها من البطاطس والذرة والأرز والشعير والقمح وهو ينتمي لمجموعة من الكربوهيدرات، وهو أحد أكثر السكريات تعقيدًا وذو أطول سلسلة كربونية في الكيمياء العضوية.

وتحتوي النشاء على 98% من النشا والباقي بروتين وسكر وعناصر أخرى، وهو قليل الذوبان في الماء الساخن ويكون مادة جيلاتينية هلامية سرعان ما تجف وتصبح صلبة بانخفاض درجة الحرارة.

النشا تساعد على التخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة في فروة الرأس؛ وذلك بنثرِ النشا على الفروة وتركها مدةَ ربعِ ساعةٍ لتمتصِ ، ومن ثم يُغسل الشعر. النشا يدخل في عملِ العديدِ من الأقنعةِ المنزليةِ للبشرةِ الّتي تُعطي البشرةَ النضارة وتعمل بشكلٍ أساسي على شدِ البشّرةِ، فتصنع عجينةٌ من النشا وزيتِ الزيتونِ والماء الدافىء ويُفرد على الوجهِ.

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