البرازيل: معظم حالات صغر حجم الرأس المؤكدة مرتبطة بفيروس زيكا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بصغر حجم الرأس فى البلاد وعددها 508 حالات يرجح أن تكون مرتبطة بعدوى زيكا الفيروسية ووصفت الإحصاء السابق بأنه متحفظ للغاية.

كانت الوزارة قد أعلنت اكتشاف 4443 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بصغر حجم الرأس ارتفاعا من 4314 حالة مسجلة فى الأسبوع الماضى.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية الأسبوع الماضى إن 41 حالة إصابة مؤكدة بصغر حجم الرأس لها صلة بعدوى فيروس زيكا لكن الوزارة لم تحدث هذا الرقم.

وصغر حجم الرأس حالة مرضية يمكن أن تؤدى لمشاكل فى النمو. وتحقق البرازيل فى زيادة عدد حالات الإصابة فى أنحاء البلاد تزامنا مع انتشار فيروس زيكا لكنها لم تثبت بعد أن هذا الفيروس هو سبب الإصابة بالمرض.

وقالت الوزارة فى بيانها إن الحكومة لن تحدث الأعداد المؤكدة المرتبطة بهذه الحالات لان "وزارة الصحة تعتبر أن هناك عدوى فيروسية بزيكا لدى معظم الأمهات اللاتى شخص أطفالهن" بهذه الحالة.

وقالت الوزارة إن الإحصاءات السابقة "لم تعكس بصورة صادقة أعداد الحالات الموجودة".

وأكدت البرازيل أمس 508 حالات إصابة بصغر حجم الرأس فيما يجرى تقييم 3935 حالة أخرى وقالت الوزارة إن قلة قليلة من هذه الحالات يمكن أن تعزى إلى أسباب أخرى غير زيكا بعد تحاليل وفحوص شاملة متعمقة.

وأوضحت الدراسات أن من الصعوبة بمكان تشخيص عدوى زيكا لأن الفيروس لا يزال مراوغا فى فحوص الدم فيما يلاحق الباحثون زيكا من خلال الفحوص الوراثية والأعراض الإكلينيكية.

وينتشر فيروس زيكا الآن فى أكثر من 30 دولة ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

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