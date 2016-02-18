أخبار عاجلة

تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود -
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك -
هاني عزيز: التفجيرات لا تعكس تقصيرًا أمنيًَّا -
مفاجأة بالصور || صفحة مريبة على فيسبوك ألمحت بتفجير كنيسة طنطا أمس -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق هاشتاج" United_On_Palm Sunday" في دعوة للتضامن لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رفع جزئي للرقابة القضائية على بنزيمة

Google+ Print
رفع جزئي للرقابة القضائية على بنزيمة رفع جزئي للرقابة القضائية على بنزيمة

رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيدات أحمد حسام ميدو باستخدام "السحر داخل النادي".

أحمد حسام ميدو انفجر في وجه مرتضى منصور رئيس النادي متهما أياه بالتدخل الفني واستخدام السحر. (طالع التفاصيل)

وفي أول رد فعل تحدث أحمد مرتضى منصور إلى قناة الحياة 2 قائلا: "دائما ما نحصد البطولات بالعرق والجهد وليس بالسحر".

وأضاف "غير مقبول بعد كل ما فعلناه الموسم الماضي بضم أفضل اللاعبين ومدرب على مستوى عالي جدا ويُقال أننا فزنا بالسحر والشعوذة".

وماذا عن التدخل الفني في عمل ميدو حسبما أكد الأخير؟ أجاب أحمد مرتضى " الجلسات التي كانت تُعقد مع الجهاز الفني بحضور مجلس الإدارة كانت جلسات ودية. ولم نتطرق من خلالها في إعطاء أي تعليمات بمن يشارك ومن لا يشارك".

طالع أيضا

ميدو يوجه رسالة قوية إلى مرتضى .. "لست أنا من يحدث معي ذلك وسأعلمك الاحترام"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع