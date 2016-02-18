رفع جزئي للرقابة القضائية على بنزيمة

رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيدات أحمد حسام ميدو باستخدام "السحر داخل النادي".

أحمد حسام ميدو انفجر في وجه مرتضى منصور رئيس النادي متهما أياه بالتدخل الفني واستخدام السحر. (طالع التفاصيل)

وفي أول رد فعل تحدث أحمد مرتضى منصور إلى قناة الحياة 2 قائلا: "دائما ما نحصد البطولات بالعرق والجهد وليس بالسحر".

وأضاف "غير مقبول بعد كل ما فعلناه الموسم الماضي بضم أفضل اللاعبين ومدرب على مستوى عالي جدا ويُقال أننا فزنا بالسحر والشعوذة".

وماذا عن التدخل الفني في عمل ميدو حسبما أكد الأخير؟ أجاب أحمد مرتضى " الجلسات التي كانت تُعقد مع الجهاز الفني بحضور مجلس الإدارة كانت جلسات ودية. ولم نتطرق من خلالها في إعطاء أي تعليمات بمن يشارك ومن لا يشارك".

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