استمرار قبول الطعون والتنازلات في انتخابات المحامين بكفر الشيخ

قال صلاح مقلد، عضو النقابة العامة لمحامين مصر عن محكمة كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، له اليوم الخميس، أنه يستمر لليوم الثانى على التوالى تلقى الطعون والتنازلات الخاصة بالمتقدين لانتخابات نقابة المحامين التى ستجرى يوم 6 إبريل المقبل، ولم يتقدم أحد بالتنازل عن الترشيح ولا طعون ضد المرشحين .

وأضاف مقلد، إن 35 محاميا، قدموا أوراقهم لخوض انتخابات النقابة الفرعية بكفر الشيخ، على مقاعد النقيب، والعضوية، والشباب، مشيرا إلى أن باب الطعون والتنازلات بدأ أمس الأربعاء، ويستمر لـ 20 فبراير الجارى.

وأضاف مقلد، أن انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وكل محكمة جزئية على مستوى المحافظة يتم إجراء الانتخابات بها.

وقال المرشحون على مقعد النقيب هم: صبرى محمود عتمان نقيب المحامين الأسبق، وعضو النقابة العامة لمحامين مصر السابق، ويتنافس مدحت بدوى، وحاتم درويش، وعلى مقعد الشباب والمطلوب ممثل واحد فقط يتنافس عليه كل من عمرو عبد النعيم النجار، وأحمد محمد غلمش، وأحمد فهمى .

أما على مقاعد وضفى العضوية عن محاكم الجزئيات المختلفة، على مستوى المحافظة، عن محكمة بندر كفر الشيخ محمد فواز، وناصر قطب، ومحمد صلاح، ومحمد البرهامى، ومحكمة مركز كفر الشيخ فراج زعفان أمين صندوق النقابة فى الدورية المنتهية، وعبد الجواد عامر، والسيد مريكة، وسمير عيد، وعن محكمة دسوق السعيد العبسى، وشعبان حماد، وعلى سلامة جمعة، وعن محكمة مطوبس محمد نعينع، وعلاء عبد الفتاح البنا. وعن محكمة فوه محمد شعبان، وعبد الحميد أبو عيد، وأحمد جاب الله، وعن محكمة قلين عبد الفتاح الصاوى، وعبد الوهاب الفقى، وعن محكمة سيدى سالم محمد أحمد حسين، وشوقى الحمراوى، والسيد مغازى .

وعن محكمة بيلا عمرو إبراهيم ناصف، وخالد غالى العضو الحالى، وعبد العليم الشحات، وماهر حبيب، وعن محكمة الحامول حامد طرطير، وأحمد شمس، وأسعد بسطويسى، وعلى كركور، وعن محكمة البرلس سيد سيد أحمد البنا العضو فى الدورة المنتهية، وحجاج الصباغى.